Napoli-Roma: Diamo i “numeri” al derby del sud

Continua la serie di partite molto impegnative del Napoli che, dopo aver affrontato la Fiorentina, si prepara ad ospitare anche la Roma. Si tratta di una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre, sia gli azzurri che la viola hanno necessità dei tre punti per centrare i rispettivi obiettivi nella Serie A. In questo articolo approfondiremo quali sono i precedenti di Napoli Roma in Serie A fino ad oggi

I PRECEDENTI COMPLESSIVI TRA NAPOLI E ROMA

Nel complesso guardando i precedenti di Napoli–Roma in Serie A, dal 1929 ad oggi, ci troviamo davanti ad una situazione di sostanziale equilibrio. Nelle complessive 149 partite giocate prima di questa 33^ giornata di Serie A 2021/2022, le squadra si sono divise i risultati come segue: 46 Vittorie per il Napoli, 51 Pareggi, 52 Vittorie della Roma.

In queste 149 sfide disputate ecco la divisione dei gol segnati dalle squadre 172 Gol del Napoli

PRECEDENTI GIOCATI A NAPOLI

Se nel computo totale dei precedenti di Napoli Roma troviamo i capitolini leggermente avanti nel numero totale di vittorie, la storia cambia quando prendiamo in considerazione le sole partite giocate in Campania. In questo caso sono 74 le sfide disputate finora tra Napoli e Roma, con gli azzurri leggermente avanti in una situazione ancora di sostanziale equilibrio. Nel dettaglio sono: 33 le vittorie del Napoli, 22 i pareggi, 19 le vittorie della Roma.

IL MOMENTO ATTUALE DELLE DUE COMPAGINI

Soprattutto negli ultimi 10 anni quella tra Napoli e Roma in Serie A è stata una partita che valeva per i piani alti della classifica. Quest’anno si sta tornando a questo tipo di scenario. Il Napoli, sebbene abbia rallentato con la sconfitta interna subita dalla Fiorentina, è ancora in corsa per lo scudetto. Mentre la Roma può ancora sognare un posto in Champions League, ma serve assolutamente la vittoria per alimentare queste ambizioni. A livello fisico, nonostante i maggiori impegni dovuti all’Europa Conference League, la Roma sembra essere la squadra più brillante delle due in questo frangente di campionato. Il Napoli sembra aver perso un po’ di smalto nelle ultime partite ma spesso sono le grandi partite a riportare gli stimoli.

