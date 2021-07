Napoli: ritorna Peppe Santoro in qualità di team manager

La notizia era nell’aria già da un pò e adesso trova il riscontro della ufficialità. Peppe Santoro è il nuovo team manager del Napoli. Si tratta di un ritorno alle origini, per chi ha cominciato a lavorare nel club partenopeo agli albori della gestione ADL.

Un rapporto fruttifero, interrotto soltanto nel 2013, quando Santoro scelse di seguire Mazzarri all’Inter. E successivamente, intrecciare il suo destino calcistico con il tecnico toscano, prima al Watford e dopo al Torino.

Napoletano del Vomero, cresciuto nella fucina di Carmine Tascone alla Damiano Promotion, Santoro si occupava del vivaio dell’Avellino e in una seconda fase della sua carriera irpina anche della direzione sportiva, quando il produttore romano gli offrì l’opportunità di rifondare ex novo il settore giovanile partenopeo, in qualità di responsabile unico.

Non a caso, una delle primissime soddisfazioni che il presidente del Napoli ebbe nella sua avventura all’ombra del Vesuvio fu proprio lo “Scudettino” conquistato nel 2010-11 dalla Berretti, assemblata con certosina pazienza da Santoro.

Che di lì a poco, fece il grande salto. Passando in organico ai “grandi”, come team manager.

