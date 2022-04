Napoli: ripartire da Bergamo per legittimare la candidatura al titolo

C’è quasi un senso di rivalsa le volte in cui il Napoli vince partite come quella di Bergamo. Alla vigilia, presentata come la tomba di tutte le speranze partenopee in ottica scudetto. Forse le defezioni di Osimhen, Di Lorenzo e Rrahmani suggerivano una certa prudenza nell’affrontare un avversario tenace e fortemente aggressivo come l’Atalanta.

Nondimeno, Spalletti ha dimostrato che pur cambiando alcuni interpreti, i princìpi di gioco che ispirano il suo gruppo sono talmente saldi, da capovolgere l’inerzia della match.

Prova di forza contro il pressing

Perché nei primi dieci minuti, la sensazione che il pressing alto della Dea potesse far smarrire agli azzurri le proprie certezze, appariva palpabile.

Invece la squadra partenopea è riuscita a reagire, senza incupirsi più di tanto, al cospetto del calcio primordiale e privo di sotterfugi tattici degli orobici, efficacissimo sia in fase di pressione che all’atto della riaggressione. Anzi, sottraendosi al vortice delle asfissianti marcature personalizzate in ogni zona del campo dei nerazzurri attraverso una perfetta esecuzione del piano gara.

Uno spartito che prevedeva il solito, proverbiale, dominio del possesso. Combinato con l’idea di portare tanti uomini sopra la linea della palla nel momento in cui si riusciva a eludere il primo tentativo di assedio portato dai bergamaschi. Vista la puntualità con cui Gasperini ha cominciato a far alzare i suoi giocatori abbondantemente dentro la trequarti altrui.

Insomma, altro che incupirsi per le assenze. Il Napoli ha dato il meglio di sé, senza perdere la bussola, proprio nelle iniziali difficolta. Mettendo con le spalle al muro i padroni di casa con la qualità dei suoi interpreti. Capaci di cambiare faccia alla contesa con le rotazioni dei centrocampisti, associate all’abilità di sviluppare calcio sulle catene, occupando lateralmente i corridoi in fase offensiva.

Vecchi protagonisti

Probabilmente ha contribuito alla vittoria anche il rendimento individuale di Mertens. Che s’è speso in un lavoro oscuro. Eppure canalizzato nel sistema pensato da Spalletti per disinnescare le armi principali a disposizione di Gasperini. Piuttosto che rimanere piatto vicino all’area di rigore avversaria, il belga si abbassava spesso a cucire la manovra, favorendo il consolidamento del possesso.

Del resto, gli atalantini facevano grande densità centrale. Quindi, la giocata preordinata del Napoli era quella di dialogare sul corto e poi cambiare campo. Ovviamente, questa strategia necessita di attitudine ad associarsi con i compagni, tipica di Ciro. Nonché di piedi buoni, funzionali a dialogare nello stretto, per rifinire o verticalizzare.

In quest’ottica, la mediana partenopea ha dato l’impressione di essere molto ispirata. Con Lobotka a gestire il giropalla in totale sicurezza, scevro da qualsivoglia forzatura. E le classiche rotazioni di Anguissa e Zielinski, liberi di posizionarsi ad altezze diverse nei mezzi spazi. Senza trascurare l’atteggiamento di Insigne e Politano, che garantivano l’ampiezza.

Un complesso di movimenti coordinati, con lo scopo di attirare la pressione e creare buchi nelle linee nerazzurre.

Piacevoli sorprese

Ecco, se bisogna rimarcare una situazione che ha contribuito a spostare gli equilibri, allora il cambio gioco è stato determinate per creare un vantaggio concreto per gli ospiti. Perché Zanoli e Mario Rui hanno avuto un mucchio di spazio in isolamento.

Giusto riconoscere a Spalletti il coraggio di aver puntato sull’inedito giovane terzino destro per sostituire Di Lorenzo, anziché seguire le gerarchie. Cioè, l’usato sicuro rappresentato da Malcuit.

Un pilastro, Zanoli, allo Gewiss Stadium. Lucido alla stregua di un veterano. Con una personalità debordante in quei frangenti in cui ha ricevuto sulla corsa, con spazio per condurre, senza forzare il cross. Il passaggio in profondità per Mertens, propedeutico al rigore, va semplicemente classificato tra le assistenze sontuose.

Sicuramente da tenere in considerazione pure nelle prossime sfide con Fiorentina e Roma.

Consapevolezza Napoli: c’è un sogno da realizzare

Adesso urge rimanere assolutamente lucidi. Evitare di farsi penalizzare dalla mancanza di equilibrio, tradizionalmente sempre presente all’ombra del Vesuvio quando le cose vanno particolarmente bene o drasticamente male.

Banalmente, rimanere con i piedi ben ancorati per terra potrebbe essere una scelta obbligata. Perché è vero che l’obiettivo prefissato dalla società era quello di ottenere una comoda qualificazione alla Champions League. Ma accontentarsi, a questo punto della stagione, sarebbe veramente delittuoso.

D’altronde, l’ambizione è una caratteristica innata delle squadre di altissimo livello…

