Napoli, Ripartiamo tutti insieme! 

Il Napoli sta per rimettere il pallone al centro del campo, l’arbitro sta per fischiare il calcio d’inizio di un campionato, diverso per tanti fattori, ma certamente non privo di sorprese.

Ma c’e’ una cosa che va chiarita, e non puo’ passare certo in secondo piano, bisogna riavvicinare i napoletani al Napoli!

Come? Questo dipende solo dal Napoli! Perche’ proprio la societa’ continua a latitare in comunicazione nei confronti dei tifosi azzurri, tenendo sempre questa “distanza siderale” tra passione e bilanci, oltre che poca attitudine alla partecipazione alla vita quotidiana del calciatore, come poter assistere agli allenamenti, portare il Napoli ad allenarsi a porte aperte al Maradona, vivere in citta’ piuttosto che a Castel Volturno, fare intervenire i propri tesserati a trasmissioni sportive di emittenti campane, insomma, far sì che il calciatore possa essere parte integrante della passione del tifoso!

Solo fantasia? Può darsi, ma dispiace vedere che i “sogni” di qualsiasi tifoso debbano restare nel cassetto, quando si potrebbe essere chiari e trasparenti, e non nascondersi ed allontanarsi da chi vive per quei colori.

Probabilmente diranno che lo scrivente e contro, ma la verita’ e che un sogno, non c’entra nulla con i bilanci, i rapporti umani hanno ben altro peso, e soprattutto, nessun costo! Le risorse umane del Napoli sono garantite da passione e fede, ma non va mai tradita, ne buggerata e tanto meno bisfrattata…ma rispettata! Spero solo, che dall’ alto della sua poltrona presidenziale, ci si possa render conto, che a volte esaudire un sogno, può anche far crescere il portafoglio! Ma questa è solo una delle tante, che finirà certamente, nel quarto cerchio dell’ Inferno di Dante! Buon Campionato

