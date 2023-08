Napoli, report allenamento di Ferragosto

Seduta mattutina per il Napoli al SSCN Konami Training Center.

I campioni d’Italia esordiranno in campionato sabato 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata della Serie A 2023/24.

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra.

Successivamente la squadra si è spostata sul campo dove ha svolto esercitazione tecnica ed esercitazione di possesso palla.

A seguire lavoro atletico ed esercitazione tattica a tutto campo.

Chiusura di sessione con torneo a 4 squadre a campo ridotto. Anguissa e Gaetano hanno svolto personalizzato in campo.