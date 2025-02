Napoli recupera la fascia sinistra.

Buone notizie dall’infermeria di Castel Volturno, per quanto riguarda la corsia di sinistra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, procedono bene i recuperi di Spinazzola e Olivera. I due potrebbero rientrare da convocati, già per la trasferta di Como, per magari averli a disposizione completa, nella sfida contro l’ Inter.

Spinazzola al momento sembra più avanti, rispetto al compagno uruguagio, ma la situazione va monitorata giornalmente. Più lunghi invece i tempi, per David Neres, si proverà a recuperarlo per la partita contro il Milan, a fine Marzo, considerando che nel mezzo ci sarà anche una sosta. La partita contro la Lazio ha evidenziato, quanto la contemporanea assenza, di tutti i titolari della fascia sinistra, abbia creato problemi nella costruzione del gioco. Lo stesso Antonio Conte, quando Mazzocchi ha chiesto il cambio, non sapendo chi mettere ha rispolverato, Rafa Marin. Un’emergenza che comunque non ha compromesso la classifica e che sta per terminare. Un monito anche per la società, in sede di mercato, per non lasciare la squadra scoperta, nei momenti di difficoltà.