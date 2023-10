Napoli-Real Madrid: ultime dai ritiri e probabili formazioni

A poche ore dal big match contro il Real Madrid sale la febbre da Champions in casa Napoli. La sfida contro il grande ex Carlo Ancelotti non vuole perderla nessuno in città. Dopo la vittoria contro il Braga, per i Campioni d’Italia sono arrivati due successi convincenti in campionato, con Udinese e Lecce, capaci di tacitare le critiche delle prime settimane. Oltre a stemperare le polemiche alimentate dal caso Osimhen. Dal canto loro, i Blancos hanno vinto alla prima, soffrendo più del dovuto, contro l’Union Berlin. Mentre in Liga guidano la classifica con un punto in più rispetto agli storici rivali del Barcellona.

Qui Napoli

Pochi dubbi per Garcia. L’allenatore francese, infatti, può contare sulla rosa quasi al completo, tranne i due centrali Rrahmani e Juan Jesus, che stanno gradualmente recuperando dai loro infortuni. Conferma obbligata, dunque, per la coppia composta da Natan e Ostigard. Poi Di Lorenzo a destra; a sinistra invece il solito ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, con l’uruguagio leggermente favorito.

Nessun dubbio a centrocampo: Zielinski, Lobotka e Anguissa sono praticamente intoccabili. Là davanti, confermatissimi Kvaratskhelia e Osimhen. A completare il tridente ci sarà Politano.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Qui Real Madrid

Pochi dubbi anche per Ancelotti, pronto a schierare i suoi uomini migliori al Maradona. In difesa, davanti a Kepa c’è l’unico dubbio riguardante Fran Garcia, lo spagnolo infatti potrebbe lasciare il posto di terzino sinistro a Camavinga, con Carvajal sull’altra corsia. Mentre in mezzo ci saranno Rudiger e Nacho.

A centrocampo assieme a Modric, Tchouameni e Valverde, brillerà la stella di Bellingham. E’ lui il nuovo fenomeno di casa Real, come dimostrato in questo avvio di stagione: 7 goal in 8 presenze finora.

In attacco, pienamente recuperato Vinicius Jr, la star brasiliana sarà titolare al Maradona al fianco del connazionale Rodrygo.

Probabile formazione

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

