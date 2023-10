Napoli-Real Madrid, Rudi Garcia scontento: “Sono deluso e amareggiato per il risultato”

Il Napoli ha perso giocando bene contro il Real Madrid. I partenopei sono usciti dal Maradona a testa alta e consapevoli che possono giocarsela alla pari con chiunque. Una sconfitta che non ha mirato le possibilità di passaggio del turno visto che nella prima sfida gli uomini allenati da Garcia hanno battuto lo Sporting Braga (portoghesi che si sono sbarazzati dell’Union Berlino in netta caduta). Ed è proprio contro i tedeschi che il Napoli dovrà giocare nel terzo e a questo punto anche decisivo match di Champions League. Il club può essere l’avversario adatto da affrontare adesso per avvantaggiarsi in classifica e tagliare il traguardo del passaggio del turno nella massima competizione europea.

Rudi Garcia commenta la sconfitta del Napoli con il Real Madrid nel match valido per la seconda giornata di Champions League: “Sono deluso e amareggiato per il risultato, però la prestazione mi ha soddisfatto in tanti aspetti. Abbiamo giocato alla pari con il Real Madrid e questa è una dimostrazione di qualità. Mi dispiace che dopo l’1-1 la squadra abbia subìto il secondo gol perché ci siamo un attimo disuniti. Bisognava ricompattarci immediatamente e ripartire. Non ho nulla da dire sul primo gol preso, perché noi costruiamo sempre da dietro e può capitare una palla persa. Però poi dovevamo essere più ordinati ed equilibrati sull’azione che ha innescato Bellingham. Questo è l’unico rammarico, perché dovevamo interpretare meglio quella fase della partita. Poi nel secondo tempo abbiamo visto un Napoli aggressivo, che palleggia, che attacca tenendo dietro un avversario di questo livello. Ho visto buona attitudine e grande intensità di manovra. E’ la quarta partita in nove giorni e c’erano uomini che hanno davvero giocato tanto sinora. Ho inserito anche forze fresche dalla panchina per questo, e sono contento di come i ragazzi sono entrati dando un contributo importante”

