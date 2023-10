Napoli-Real Madrid, dove vederla in tv e streaming

Napoli–Real Madrid è in programma oggi, martedì 3 ottobre 2023, al “Maradona”, con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00.

Il match, valido per la seconda giornata del Girone C della Champions League, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Mentre non andrà in chiaro su nessun altro canale.

La gara tra arrurri e Blancos si potrà vedere pure pure in streaming su Mediaset Infinity, NOW (la piattaforma on demand di Sky) e Sky Go, il servizio che Sky riserva ai propri abbonati.

Il telecronista di Napoli-Real Madrid sarà Maurizio Compagnoni, coadiuvato nel commento tecnico da Luca Marchegiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGIA ANCHE Così Anguissa mette il Real nel mirino

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati