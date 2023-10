Napoli-Real Madrid 3-2, Ostigard: “Non avremmo dovuto affrettarci a segnare un secondo gol”

Nel secondo turno della fase della Champions League il Napoli è stato sconfitto dal Real Madrid davanti al pubblico del Maradona.

Nonostante la buona prestazione ai partenopei non sono bastati i gol di Ostigard e Zielinski per strappare il punto del pareggio ai blancos che al minuto 78’,sono passati in vantaggio grazie all’autogol dell’estremo difensore del Napoli Alex Meret che non è riuscito a fermare la bordata di Valverde.

Tuttavia, nonostante la sconfitta, i campioni d’Italia attualmente si trovano secondi nel girone C.

In un intervista rilasciata ai canali Uefa il difensore norvegese del Napoli Leo Ostigard ha parlato della sconfitta della sua squadra contro il Real Madrid, come riportato da TMW.

“Non avremmo dovuto affrettarci a segnare un secondo gol, sono sicuro che da ora in poi vinceremo le partite. Segnare in casa in Champions League contro il Real Madrid e festeggiare con i nostri fantastici tifosi è semplicemente la sensazione più bella. Ma ovviamente volevo vincere”.

