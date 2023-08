Napoli: Qui Castel Di Sangro, Kvara out, palestra per Osi, Rui migliora mentre Lobotka resta fasciato

Il Napoli torna ad allenarsi in campo a Castel di Sangro, nel giorno del compleanno di Matteo Politano: l’esterno offensivo azzurro, nato il 3 agosto del 1993, oggi compie 30 anni. Allo stadio Teofilo Patini si rivede anche Victor Osimhen, il quale si è presentato con le cuffie in testa ed è poi rientrato negli spogliatoi, prima di dirigersi in palestra. L’attaccante nigeriano, lo ricordiamo, non ha preso parte all’amichevole di ieri contro il Girona a causa di un risentimento avvertito durante il riscaldamento.

Assente Khvicha Kvaratskhelia, uscito anch’egli malconcio dalla sfida contro gli spagnoli: riposo assoluto per il georgiano. Con i compagni di squadra, si esercita invece Stanislav Lobotka, che indossa un’evidente fasciatura al ginocchio sinistro.

Lavoro di scarico per Hirving Lozano, che nelle scorse ore ha sfiorato il trasferimento in MLS, prima di vedere sfumare l’affare con i Los Angeles FC proprio sul più bello. Una parte di lavoro personalizzato ed una parte in gruppo, infine, per Mario Rui: il portoghese inizia con alcuni giri di campo ad andamento ridotto, l’impressione è che riesca a correre senza troppa fatica.

