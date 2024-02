“Napoli questi i tre profili a cui affidarsi” Enrico Fedele “consiglia” Adl

Il Napoli, dopo avere vinto lo scudetto, è piombato in una crisi che sembra ormai irreversibile. Di conseguenza, al termine della attuale annata calcistica, Aurelio De Laurentiis potrebbe attuare una rivoluzione. Gli azzurri sono arrivati ormai a fine ciclo, si ripartirà con ogni probabilità da tante facce nuove. Ne ha parlato l’ex dirigente del Parma, Enrico Fedele, nel corso del suo intervento ai microfoni di Televomero:

“Farioli è un ottimo tecnico, le sue qualità non sono in discussione. Parlando di allenatori, mi è venuta una idea geniale. Per un Napoli nuovamente competitivo Aurelio De Laurentiis dovrebbe affidarsi a tre profili di assoluto valore e dalla grande sperienza. Mi riferisco a Stefano Pioli per la panchina e a Paolo Maldini per la società. L’ex terzino del Milan dovrebbe però essere affiancato a Massara così come accaduto nella sua esperienza nel capoluogo lombardo”.

