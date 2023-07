“Napoli quest’anno c’è una vera rivoluzione, ma se Osimhen resta vince il campionato!” Si esprime così Enrico Fedele

Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, ai microfoni di TMW Radio, durante “Calciomercato e Ritiri”, ha parlato dell’attualità di casa Napoli proiettandosi alla prossima stagione

“Nel Napoli quest’anno c’è una vera rivoluzione. Non è ancora finita. Se trattengono Osimhen vince il campionato, perché è la più forte e le altre si sono indebolite. Dovesse andare via Zielinski arriverebbe Samardzic, credo però che rimarrebbe comunque la favorita”.

Enrico Fedele, che per anni ha seguito da manager anche i fratelli Cannavaro, si è poi espresso sul futuro di Dusan Vlahovic che sembrerebbe lontano dalla Juventus di Max Allegri: “Cosa consiglierei a Vlahovic? A me piace molto. Mi sono sempre piaciuti i giocatori dell’est, che hanno sempre una grande tecnica individuale. Dal punto di vista fisico bisogna vederlo meglio ma io punterei ancora su di lui perché ha tutti i mezzi. E’ costato 80 mln, non può essere diventato un brocco all’improvviso”.

