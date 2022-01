Napoli, quarantadue giorni per continuare a sognare…

Sono esattamente 42 i giorni che dividono Spalletti dalla verita’ sul suo Napoli, e su quanto lo scudetto possa essere cosi vicino…quanto lontano. Dal 23 Gennaio Napoli- Salernitana, fino al 6 Marzo Napoli- Milan, con i Campioni d’ Italia uscenti dell’ Inter, ospiti al Maradona il 13 Febbraio, prima dell’ intervallo di Europa League contro il Barcellona il 17 Febbraio. In pratica, dentro o fuori, in questo breve ma intenso periodo, Il Napoli sapra’ se il sogno puo’ diventare realta’. E chiaro che i ragazzi di Spalletti sanno che saranno giorni di sacrificio, in attesa anche dei ritorni di Koulibaly ed Anguissa dalla Coppa D’ Africa, ma la squadra vista a Bologna, e con i rientri di Zielinsky, Fabian Ruiz , Lozano ed un caricatissimo Osimhen, fan ben sperare per un futuro roseo, come predetto dal tecnico in conferenza stampa. Ma nello stesso tempo non si deve storcere il se il mister geta acqua sul fuoco se si parla di scudetto, anche perche’ lui specifica «Dobbiamo arrivare tra il primo e il quarto posto»…beh, a me non sembra che abbia parlato di retrocessione!…Anzi, a responsabilizzato il gruppo, e dando l’input di restare, usando un gergo giornalistico, concetrati sul pezzo, in una stagiojne lunga, ricca di sorprese, Covid in primis, dove le insidie sono davvero dietro l’ angolo. E poi sapete come si dice: “Fa chello ca facc’ je, e no chello ca te dico je”…piu’ chiaro di cosi, una bugia a fin di bene, non e’ un omessa verita.

