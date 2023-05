Napoli, quanti cori per Spalletti al concerto di Gigi D’ Alessio, Adl infastidito risponde così ai tifosi…

A Napoli la festa continua per il terzo scudetto da poco conquistato dalla squadra partenopea e anche un tifoso doc come Gigi D’Alessio, protagonista oggi con il suo concerto a Piazza Plebiscito, ha celebrato la sua squadra del cuore invitando il presidente Aurelio De Laurentiis sul palco per scambiare qualche battuta con lui e condividere la gioia per un successo atteso da 33 anni, ovvero dal 1990, quando in squadra c’era ancora il leggendario calciatore argentino Diego Armando Maradona.

Un’occasione colta dal patron per rispondere con un messaggio lanciato dai tifosi con i cori dedicati a Luciano Spalletti, tecnico artefice di quel Tricolore che oggi ha anche deciso di tatuarsi su un braccio. “Ragazzi, stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo“, ha detto De Laurentiis, confermando che il rapporto con l’allenatore di Certaldo sembra destinato ai titoli di coda, con il casting per individuare il possibile sostituto che è iniziato ormai da diversi giorni.

