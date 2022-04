Napoli: quali sono le assenze e i rientri per l’Empoli

Troppe assenze pesanti in casa Napoli. La squadra nata sotto l’ombra del Vesuvio ha subito goal in 12 partite consecutive.

Ospina ancora a casa con l’influenza tanta da essere assente agli allenamenti con la squadra.

Per la partita contro l’Empoli mancherà anche Kalidou Koulibaly, il quale dovrà essere assente dal campo del “Carlo Castellani” in quando diffidato per aver collezionato eccessivi cartellini gialli.

Si presume infatti che Spalletti possa schierare: Juan Jesus, che ieri ha svolto un allenamento personalizzato, con Rrahmani.

La coppia infatti, già è risultata vincente nel momento in cui Koulibaly era impegnato nella Coppa d’Africa.

L’obbiettivo dell’allenatore di Certaldo è quello di far tornare in campo Di Lorenzo. Il terzino, diventato indispensabile per la squadra, ieri ha alternato allenamento di squadra con allenamento personalizzato.

La speranza è quella che l’azzurro possa tornare in campo contro l’Empoli facendo delle sessioni di allenamento di gruppo nei giorni antecedenti al match.

Sorte contraria per il centrocampista Lobotka. Il polacco infatti si è infortunato nella partita contro la Roma di Mourinho. L’azzurro ha riscontrato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, che lo costringerà a casa per dieci giorni.

Probabilmente ritornerà per la partita contro il Torino. Giocare la partite senza Lobotka è un grave danno per Spalletti in quanto il centrocampista è uno dei pochi giocatori in grado di orientare accuratamente il possesso palla.

