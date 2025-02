Lo scrupoloso controllo degli spazi, talvolta veramente ai limiti dell’ossessivo, sembra essere il territorio preferito del Napoli in questa stagione. Magari limitare al minimo i rischi, dando un’attenzione quasi paranoica a coprire il campo con spirito di sacrificio, mantenendo costantemente le distanze tra i reparti strette e corte, è una filosofia un po’ elementare. Ma all’ombra del Vesuvio, da quando in panchina c’è Antonio Conte, hanno cominciato ad apprezzare la bellezza delle cose semplici: una versione meno divertente, nondimeno tremendamente pragmatica, della squadra partenopea. Almeno fino a quando l’avversario non ti ruba l’idea. E ti gira contro le tue stesse armi, come ha fatto ieri sera l’Udinese.

Del resto, sin dal primo minuto è parso evidente che le basi del piano-gara predisposto da Runjaić per disinnescare il calcio posizionale dei padroni di casa erano alzare la soglia del pressing, associandola alle classiche scalate sui riferimenti, orientandosi forte sugli uomini in maglia azzurra. Uno scenario che ha obbligato il Napoli, nel classico gioco delle parti, a tentare strenuamente di sottrarsi all’aggressività dei friulani. Strategia dimostratasi alla lunga inefficace, a causa di un mucchio di ragioni. Proviamo a scoprirle…

Esterni assorbiti e mezzali bloccate

Come al solito, gli azzurri hanno cominciato a sviluppare sulle catene. Una circostanza che rispetto alle altre volte non ha costretto i bianconeri a collassare a ridosso della propria area di rigore. L’Udinese è stata brava nel riuscire a controllare l’ampiezza, con Politano che a destra tagliava in conduzione e Neres larghissimo sulla fascia opposta. Ma Runjaić aveva predisposto adeguate contromosse. In primis, tornando alla difesa a quattro. In tal modo, erano naturali gli accoppiamenti tra Kamara, che assorbiva Politano e Kristensen deputato a seguire ovunque Neres. Senza farsi minimamente influenzare dalle varie altezze assunte dal brasiliano.

A quel punto, era logico che le due mezzali, dovendo assumere l’incombenza di inserirsi, al fine di creare superiorità, avessero immani difficoltà nel reperire gli spazi da occupare. Innegabili dunque gli effetti negativi nella trequarti altrui. Perché portava Anguissa e McTominay a stazionare in corridoi intermedi già saturi di avversari. Non andava certamente meglio in fase di impostazione. Dove il dinamismo di Di Lorenzo non bastava a compensare la staticità palesata da Mazzocchi, non a caso ripreso più volte dalla panchina da Conte (“Sei un riferimento per gli avversari…”). Ma se l’allenatore rimarcava quanto fosse un bersaglio fisso, stimolandolo invece a entrare dentro al campo, spostandosi a lato di Lobotka, aiutandolo e influenzandone le uscite, sulla pochezza tecnica del ragazzo di Barra ben poco poteva farci.

Riconoscere i meriti di Runjaic

Insomma, al netto degli innegabili meriti dell’Udinese, scesa al Maradona mai passiva, quindi intenzionata a rendersi pericolosa e non subire la capolista – né fisicamente, tantomeno sul piano tecnico -, la frenata del Napoli va ascritta senza dubbio alla mancanza di energie. Del resto, finora, la forza di questa squadra rimane la coesione del gruppo (specialmente mentale), associata alla proverbiale abilità, nelle fasi di sofferenza della partita, di compattarsi nella propria comfort zone. Cioè, dedicando grande attenzione a difesa dell’area di rigore. Innegabile tuttavia che due indizi consecutivi comincino ad essere probanti rispetto alla capacità di resistere ai cali di concentrazione.

Commettendo piccole e grandi imprecisioni, come quella confezionata in occasione del pareggio di Ekkelenkamp dalla “premiata ditta” Mazzocchi-Juan Jesus. Peccato la partita contro la Roma della settimana scorsa non abbia acuito la necessità di mantenere sempre altissimo il focus attentivo. Anche all’Olimpico una disattenzione, accompagnata dall’atteggiamento tattico di essersi abbassati troppo, aveva prodotto una crepa nell’altrimenti solida retroguardia partenopea. E portare i giallorossi così vicini alla porta di Meret, con la squadra comunque stanca, ormai incapace di rialzare i ritmi di palleggio o pressing, s’era rivelato controproducente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: