Napoli primi giorni di lavoro

Primi giorni di lavoro per il Napoli, arrivato in Turchia, subito in campo con due sedute giornaliere.

Ufficializzate le due amichevoli per la prossima stagione, 7 e 11 Dicembre, contro la formazione locale e il Crystal Palace, entrambe le partite saranno visibili su DAZN. Anche l’amichevole al Maradona, contro il Villareal, di Albiol e Reina è stata confermata.

Il Regnum Carya Golf resort, sede del ritiro degli azzurri, si trova nella splendida località turistica, di Belek. Si trova a breve distanza dalla riviera turca, famoso per ospitare squadre di calcio importanti, come Real Madrid e Chelsea. Oltre ad essere un’oasi di relax, l’hotel dispone di tre campi da calcio, campo da golf, tennis, basket e beach volley. Sempre nel resort si trova un parco termale, varie piscine e diversi prestigiosi ristoranti, con le cucine di tutto il mondo. Il costo per una notte di soggiorno presso la struttura, varia a seconda della tipologia di alloggio, la standard varia dalle 400 alle 600 euro a notte.

Un vero paradiso terrestre, luogo ideale per rigenerarsi e preparare la squadra, alla ripresa del campionato.

La prima mattina di lavoro per gli uomini di Spalletti, si è svolta con una prima fase di attivazione in palestra. Poi si è passati sul campo, dove Rrahmani ha fatto lavoro differenziato.

26 i giocatori convocati, tra cui sei giovani della primavera: Barba, Iaccarino, Daniel Hysaj, Marchisano, Spavone e Russo. Saranno dieci i giorni di lavoro in Antalya, con allenamenti chiusi al pubblico.

I giocatori impegnati al Mondiale in Qatar, avranno due settimane di recupero dal momento dell’eliminazione dalla manifestazione. Lozano è uscito con il Messico, si giocano delle possibilità ancora Kim, Anguissa e Olivera. Questa sera si deciderà per tutti e tre, con le ultime partite in programma.

La preparazione atletica della squadra, seguirà il filone di Dimaro, visti gli ottimi risultati avuti nella prima fase di stagione.

Si alternera’ allenamento in palestra, ma senza potenziamento muscolare eccessivo, a lavoro aerobico in campo. Dalle indicazioni il gruppo lavorerà soprattutto sull’aspetto aerobico, per evitare infortuni iniziali, quando le partite in programma saranno subito ad alta intensità.

Prosegue la crescita virtuosa della società, come sottolineato dallo stesso Gravina: Club che riducendo i costi di gestione, cedendo i campioni per fare cassa, ha mantenuto un alto livello di prestazioni ed è meritatamente primo in classifica.

Qualità che iniziano a fare gola a diverse entità imprenditoriali. Non a caso in estate, De Laurentiis parlò di aver rifiutato offerte miliardarie per il suo gruppo. Fu presa come la solita boutade del Presidente, ma ad oggi in molti dovrebbero cospargersi il capo di cenere. Visto lo tsunami che si è abbattuto in casa bianconera, mantenere il bilancio del Napoli in attivo, va considerato un esempio da seguire, per tutto il calcio italiano.

