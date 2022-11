Napoli prepara il programma, in vista della ripresa del campionato. La tanto temuta sosta è arrivata, chi non è al mondiale dovrà mantenere la condizione fisica attuale.

Per questo la società azzurra ha pensato per tempo, ad un ritiro invernale, come fosse una preparazione estiva.

Un valore importante, soprattutto per quei calciatori, come Raspadori e Simeone, che arrivati a fine Agosto, non hanno potuto partecipare né a Dimaro, né a Castel di Sangro.

Il Napoli partirà i primi di Dicembre, per Antalya, in Turchia e si fermerà per due settimane. È in fase di allestimento un mini torneo, al quale dovrebbero partecipare il Fatih Karagumruk di Pirlo, piu’ una squadra inglese tra Crystal Palace o Fulham. Un’altra amichevole si giocherà in Italia, nella seconda metà di Dicembre, per avvicinarsi alla gara di Milano, del 04 Gennaio.

Tra qualche giorno, la squadra si ritroverà in vista della partenza, per la Turchia, con l’esclusione dei 5 calciatori impegnati in Qatar.

Salterà le prime due partite del mondiale Romelu Lukaku, in campo, dunque solo a Dicembre. La sua presenza per il big match tra Inter e Napoli, al momento non è sicura. Il belga da inizio stagione, non ha mai trovato la forma migliore, la squadra di Inzaghi, teme di non averlo a disposizione, neanche per la ripresa del campionato.

Khvicha Kvaratskhelia è tornato in Georgia, invece, dove sta proseguendo le terapie, affidate dallo staff medico del Napoli.

Punta ad essere pronto per la ripresa, dalla prossima settimana, quando gli uomini di Spalletti, si ritroveranno a Castel Volturno. Partirà quindi con la squadra per la Turchia, senza problemi. Nel frattempo sta svolgendo un programma di riabilitazione, con esercizi specifici per il problema lombare.

Amir Rrahmani invece, al momento è in vacanza per qualche giorno, a Dubai. Sta ancora svolgendo le ultime terapie, post infortunio, in vista del rientro in campo. Per lui è anche pronto il rinnovo del contratto, proprio per ripartire con ancora più serenità, nella seconda parte di stagione.

Mentre il mondo segue il Qatar, il Napoli è già con la testa alla gara di Milano, pianificando al dettaglio il lavoro da fare.

Dal programma atletico, alla sede, al clima che troveranno, più mite rispetto a quello italiano, per ottimizzare la preparazione. Nulla verrà lasciato al caso, mentre Giuntoli segue le vicende di mercato, consapevole che l’occasione è ghiotta e il Napoli, non vuole lssciarsela sfuggire.

