Napoli-Politano: prove tecniche di rinnovo

Il Napoli è pronto ad andare avanti con Matteo Politano. Secondo recenti indiscrezioni, il giocatore del Napoli sta per rinnovare il suo contratto con il club azzurro dopo una trattativa durata un paio di settimane. Quindi, niente Arabia Saudita per l’ex giocatore del Sassuolo: Politano resterà tra i protagonisti della Serie A.

Napoli-Politano: arriva il rinnovo fino al 2027

Buone notizie per il Napoli, dunque. L’annuncio ufficiale del rinnovo di Matteo Politano è atteso nei prossimi giorni. L’accordo totale è stato raggiunto nelle ultime ore e la conferma ufficiale dovrebbe arrivare a breve. Missione compiuta per Aurelio De Laurentiis, che ha accontentato e premiato l’ala, che sta per rinnovare il suo contratto fino al 2027 per tre milioni di euro a stagione.

