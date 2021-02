Dietro alla gara di grande sacrificio con la quale il Napoli ha sconfitto la Juventus c’è una suggestiva filosofia di gioco.

I tratti salienti di un’idea calcistica che si fonda su princìpi ben definiti, funzionali ad esaltare il concetto di gestione emotiva del gruppo.

Capace di restituisce immediatamente la rappresentazione del lavoro collettivo come elemento determinante nelle fortune della squadra. A prescindere dalla qualità dei singoli giocatori che ne compongono la rosa.

Sostanzialmente, le individualità vengono messe al servizio dell’obiettivo comune, gratificando la reciprocità dello sforzo.

Soluzioni alternative da sperimentare

Alla luce delle continue defezioni, tra infortuni vari e lungodegenti assortiti, probabilmente Gennaro Gattuso ha preso consapevolezza che l’unica strada possibile per continuare ad inseguire i sogni di alta classifica era quella di sperimentare nuove soluzioni. Orientate verso una ermetica organizzazione difensiva. Nonché le inevitabili rapidissime transizioni prodotte di conseguenza.

Il risultato di questo adattamento si concretizza in una sorta di Revolución Cholista all’ombra del Vesuvio. Ovvero, la trasposizione del modello tecnico-tattico che ha reso grande l’Atlético Madrid di Pablo Simeone.

Al di là della retorica, dalla partita contro i Campioni d’Italia, resta negli occhi degli addetti ai lavori un orgoglio ritrovato. Tipico di quelle squadre che sanno trasmettere emozioni forti ai propri tifosi.

Un progetto improntato al sacrificio, che identifica un modo di fare calcio e ne descrive la forza.

Il Napoli ha rispolverato dunque il suo spirito ferito, traendo linfa vitale da un risultato tutto sommato inaspettato. Nondimeno, meritatissimo per quel che si è visto sabato sera al Maradona Stadium.

Partendo da un presupposto. A questi livelli, non ci sono cattivi giocatori. Tendenzialmente sono tutti dotati. Ben pochi, tuttavia, hanno l’apertura mentale di approcciarsi all’evento agonistico privilegiando altre prerogative, marcatamente caratteriali rispetto al mero talento tecnico.

Blindata la fase di non possesso

In questo momento così particolare per la sua squadra, Gattuso ha quindi deciso di affidarsi (quasi) esclusivamente ad una strategia difensiva, chiudendosi in un ordinato 4-4-2.

E non sbagliando praticamente nulla. Con un Meret sugli scudi davvero sontuoso. Decisivo per reattività e attenzione. L’Airone s’è ritrovato d’incanto, dopo essere passato, nell’arco dell’annata, da oggetto dei desideri a orpello inutilizzabile.

Per adesso, Ringhio sembra aver trovato quell’equilibrio, capace di far risorgere il Napoli partendo proprio dallo spirito di sacrifico.

Abbassando il baricentro, compattando le linee, mantenendo le distanze tra i reparti strette e corte. Un atto di estremo pragmatismo, funzionale a garantirsi maggiore copertura tanto in ampiezza, che in profondità.

Associando all’atteggiamento prettamente conservativo un’innegabile abnegazione nella fase di non possesso.

Vincere in questo modo, creando poco e limitandosi a gestire la solidità difensiva, potrebbe pure essere un buon segnale. Al contempo, però, in vista del prosieguo della stagione, bisognerà prendere una decisione.

Accantonare il cinismo, e farsi bastare di segnare e dopo non concedere nulla all’avversario. Oppure ricominciare a puntare sul dominio del gioco attraverso il giropalla.

Dalla risoluzione di questo rebus, strettamente connesso al recupero di infortunati e lungodegenti, passa il resto della stagione del Napoli…

