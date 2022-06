Il Napoli piu’ forte dello scorso anno? Per ora no

Attacca ‘o ciuccio addo vo ‘o padrone…potremmo cominciare così la parodia di una società‘, il Napoli, che parla di voler provare a vincere lo scudetto, e che sta tornando a fare cio’ che aveva iniziato, prima dell’ arrivo di Rafa Benitez.

Ora vi chiedo, vanno via, per motivi diversi, Ospina, Insigne, Mertens, Ghoulam, sostituiti da Olivera, che proviene dal Getafe e lo scorso anno ha lottato per non retrocedere, Kvaratskhelia, che e’ tutto da scoprire nel campionato Italiano, e si consegna la porta a Meret, di sicuro buonissimo portiere, ma mal visto dal tecnico., e bocciato dai suoi predecessori susseguiti sulla panchina azzurra

In più, sentire procuratori che annunciano addii di loro assistiti ancora sotto contratto, tipo Politano, e la società’ tace, anzi multa il calciatore per aver parlato a Formentera. Koulibaly che tutti dicono resta, ma non ci sono riscontri, Fabian che ha rifiutato il rinnovo, Ounas e Petagna in lista di sbarco, Zielinski non si capisce, ed Osimhen, che un giorno e’ Premier ed un altro in Liga…

Tutti potenziali partenti, con ingaggi alti, e per chi non lo sapesse, il tetto ingaggi massimo del Napoli non deve superare i 3,5 netti! quindi non si può’ pensare neanche di prendere il Callejon o Albiol di turno di allora tanto per intenderci

Allora perché dire che questa squadra e’ piu forte dell’anno scorso se resta cosi, quando lo sanno tutti che così non resterà’? Io personalmente, la politica di “Attacca ‘o ciuccio addo vo ‘o padrone” la trovo stucchevole ed oltraggiosa per chi, ad oggi, ha visto e vissuto, fino allo scorso anno, la poca attinenza alla vittoria, rispetto alla conquista del fondo cassa Champions, che non serve certo per fare una campagna acquisti roboante, ma solo alle casse societarie .Ecco perche’ si e’ corsi dopo l’Empoli…non certo per aver perso contro il Milan, visto che lì c’era solo il giullare di corte, ovvero il vice presidente del Napoli

Ma come diceva il Grande TOTO’ “Siamo uomini o caporali! Questa e’ una risposta che dovrebbe dare, chi va in giro a dire che il Napoli il prossimo anno, sara’ piu’ forte di quello dell’anno scorso!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati