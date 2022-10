Napoli, Piu’ facile vincere che finire in prima pagina!

Per il Napoli di Luciano Spalletti, secondo quanto scrive Il Foglio Sportivo, è più facile abbattere le avversarie in Champions e in campionato piuttosto che finire in prima pagina sui giornali. Ecco quanto si legge:

“È più facile fare sei gol all’Ajax, poi batterlo di nuovo, farne quattro al Liverpool, vincere in casa del Milan campione d’Italia, guidare il girone di Champions a punteggio pieno, essere primi in Serie A, mettere in fila nove vittorie consecutive tra Italia e Europa, che finire in prima pagina, guadagnarsi un’apertura, sentire che intorno parlano di te, non di quegli altri, chiunque siano gli altri. Cioè, è più difficile per il Napoli trovare celebrazioni di questo pezzo di stagione trionfale, che mettere in fila prestazioni da maghi e numeri da giganti”.

Da un estate torbida…all’ azzurro che splende!

“In estate , lo spazio sui giornali è arrivato per l’accostamento a Ronaldo, ma qualcuno ha risposto “no, grazie. Abbiamo Kvaratskhelia” e magari il resto si è dato di gomito, ha ghignato, domandandosi come si scrivesse il cognome di questo attaccante senza fare copia-incolla da internet. E poi, quando l’estate ha iniziato a mettere in mostra i numeri del ragazzo georgiano, per farne capire la forza si è virato su “lo voleva anche la Juve, e pure il Milan

Cioè, lo volevano anche le squadre importanti, quindi è bravo, e invece quello bravo era Giuntoli, mai troppo valorizzato uomo mercato del Napoli. Della squadra di Spalletti parlano con sorpresa più all’estero, a volte, con una dignità per le imprese maggiore di una pagina 12 di un quotidiano sportivo qualsiasi. Qui tutti lo guardano come una meteora, una di quelle sorprese di inizio stagione, per di più di un campionato strano perché avrà una lunga sosta in inverno per i Mondiali.

E poi, quanto potranno correre così? Non ce l’hanno una rosa così profonda da potersi permettere di tirare il fiato ogni tanto. Ma forse, è questo il segreto, non c’è nessuna intenzione di tirare il fiato: Spalletti, in campo, è quello che si vede; uno che vive tutto ad alta intensità, disposto a sacrificare santoni dello spogliatoio perché serve l’impegno che ci mette lui, e così migliora anche i giocatori che ha a disposizione.

Quindi sta spingendo fortissimo e il Mondiale al massimo può far perdere ritmo alla squadra, ma anche concedere – allora sì – un po’ di riposo a chi non lo farà”.

