Nonostante la notizia della partenza di Kim fosse nell’aria da un po’ di tempo, il Napoli non è ancora riuscito a sostituire il miglior difensore che aveva in rosa. Probabilmente perché De Laurentiis non vuole prestare il fianco a speculazioni di mercato. Tipo quelle messe in atto dal Lens per Kevin Danso. Sino a qualche giorno fa, infatti, sembrava che i francesi potessero cedere il forte centrale austriaco per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Adesso, invece, la richiesta è aumentata a dismisura: si parla addirittura di almeno 30 milioni: 8 in più di quanti ne avrebbe offerti il Napoli

Pare che il club partenopeo, pur avendo trovato un accordo con Danso per un triennale da 3 milioni a stagione, non intenda assolutamente fare uno sforzo economico del genere.

Così, la direzione sportiva deve lavorare maggiormente di fantasia per scremare i nomi dei possibili candidati alla successione del coreano. Uno scenario in cui si sta facendo progressivamente strada Kōnstantinos Mavropanos. Proviamo quindi ad analizzare pregi e difetti di chi potrebbe affiancare Rrahmani nel Napoli del prossimo futuro.

Affidabile eppur rischioso

Il 25enne Mavropanos è nato in Grecia e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del PAS Giannina, dove si mette in luce giovanissimo, solleticando le attenzioni dell’Arsenal. Con la maglia dei Gunners, però, trova pochissimo spazio. Ergo, viene ceduto al Norimberga, in Zweite Bundesliga. Le sue prestazioni nella cadetteria tedesca attirano le attenzioni dello Stoccarda, che lo mette stabilmente al centro della sua difesa e non lo toglie più dal campo.

E’ un difensore dalla fisicità impressionante (altezza 194 centimetri, peso 89 chili), che utilizza ovviamente per giganteggiare nei duelli aerei ed in situazione di marcatura individuale. Nei movimenti ricorda in qualche modo quegli esuberanti difensori “old school”, cui basta semplicemente allungare una gamba per vincere il contrasto. Magari stilisticamente poco eleganti. Nondimeno, efficacissimi sull’uomo, per percentuale di palloni recuperati.

È chiaro che bisogna poi comprendere fino a che punto questa sua maniera di interpretare aggressivamente ruolo e posizione possa essere traslato adeguatamente al cospetto degli attaccanti che giocano in Serie A. Dov’è richiesta una dose massiccia di difesa posizionale. Immaginarlo dunque nel contesto napoletano, all’interno di un sistema di gioco che richiede più pensiero tattico nelle letture e meno azione irruenta sugli avversari.

Nonostante abbia pure un’indole discretamente propositiva con il pallone tra i piedi, caratteristica spendibile nella costruzione bassa, dove talvolta azzarda il dribbling, oppure esplora la profondità con lanci lunghi dalle retrovie, gli manca comunque qualcosina che lo renda spendibile ad altissimi livelli. Ma è il motivo per cui è acquistabile a cifre (relativamente…) contenute.

Insomma, una sorta di coperta corta: dove cerchi di coprire, lasci qualche altra parte scoperta. In ogni caso, un accettabile compromesso tra rendimento e investimento. La classica operazione in stile De Laurentiis: spendere il giusto, assumendosi al contempo, qualche intrigante rischio operativo.

