“Napoli, per te in arrivo grandi novità’ di mercato” ad annunciarlo e’ Alfredo Pedulla’

Il Napoli non ha ancora ufficializzato movimenti in entrata, ma è al lavoro da tempo sul mercato al fine di assicurare a mister Rudi Garcia un organico di assoluto rispetto che possa giocarsela sia in Italia che in Europa. Alfredo Pedullà, nel corso di Speciale Calciomercato, programma in onda su SportItalia, ha fatto il punto su alcune trattative della società azzurra: “Nella giornata di oggi (11 luglio, ndr) arriverà la bella notizia per il Napoli del rinnovo di Giovanni Di Lorenzo“.

Il difensore e capitano del Napoli resterà di conseguenza un pilastro per gli gli azzurri. Le parti avrebbero trovato una intesa per quello che concerne il prolungamento del contratto”, ha aggiunto Alfredo Pedullà nel corso del suo intervento in televisione.

L’esperto di calciomercato ha parlato anche di Victor Osimhen: “Resterà al Napoli? La mia risposta è ni. Con il trascorrerei dei giorni crescono le possibilità che il nigeriano non lasci il capoluogo campano. Ma tutto dipenderà da Mbappé. Se lascia Psg, la società francese potrebbe mirare fortemente al calciatore del Napoli”.

