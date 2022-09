Napoli: Per Spalletti arriva la “tegola” Lozano

Luciano Spalletti, nella giornata di oggi, attende il rientro di tutti i Nazionali per avere la squadra al completo in vista della sfida di sabato contro il Torino. Oggi toccherà a Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard e Rrahmani, l’ultimo a rientrare sarà Lozano che dovrebbe tornare ad allenarsi solo domani alla vigilia della ripresa del campionato. Da valutare le sue condizioni anche se il messicano è rimasto in panchina nell’ultima partita contro la Colombia. Ieri è stato il turno degli italiani Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Zerbin assieme a Elmas e Kvaratskhelia.

Spalletti attende notizie sul Chucky

Stando a quanto riportato da alcuni media messicani, Hirving Lozano, attaccante del Napoli, avrebbe riposato nell’amichevole contro la Colombia a causa di un fastidio muscolare alla gamba destra che avrebbe costretto ‘El Chukcy’ a restare in panchina per tutta la durata del match.

Vedremo quali saranno le condizioni fisiche del giocatore, Spalletti spera di poterlo schierare titolare nella gara di sabato contro il Torino che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona

il laterale offensivo del Napoli aveva accusato un fastidio muscolare alla gamba destra, per l’esattezza uno strappo, e quindi per precauzione non ha giocato. Il Chucky è atteso a ore in Italia e verrà sicuramente visitato dallo staff medico azzurro.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati