Napoli per la terza vittoria, Viola idea colpo esterno: tutte le quote  

Dopo l’intermezzo delle Coppe europee, Napoli e Fiorentina sono già pronte ad affrontarsi in uno dei big match della ottava giornata di Serie A. In palio ci sono tre punti molto importanti in ottica alta classifica, dato che entrambe sono appaiate a quota 14 punti. Gli azzurri si rituffano nel campionato dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid, in Champions. La Viola, invece, è reduce dall’entusiasmante rimonta di Conference con il Ferencvaros.

I Campioni d’Italia in partenza sono favoriti nei pronostici dei bookmakers, che prevedono una partita aperta e ricca di marcature. Anche se la qualità offensiva dei gigliati suggerisce l’ipotesi di una doppia chance a sorpresa, con i segni 1 e 2 aggiunti all’over 1,5 (cioè almeno due gol nel risultato finale a favore dell’una o dell’altra squadra). Soluzione che si trova a 1.45 su Gazzabet, a 1.42 su Snai e a 1.38 su Sisal.

Quote similari per il Goal, a 1,66, con il No Goal a 2,10. Tra i risultati esatti spunta l’1-1 a 7, con l’1-0, il 2-0 e il 3-0 tutti a 8 volte la posta. Victor

Insomma, secondo i betting analyst di Planetwin365 e William Hill, sono gli uomini di Rudi Garcia a partire con i favori del pronostico: la terza vittoria consecutiva in campionato dei partenopei, infatti, si gioca rispettivamente a 1,60 e 1,61. Quota che si alza e di molto, invece, per il «2», che oscilla tra 5,40 e 5,50; tra 4 e 4,15, invece il pareggio.

Garcia può contare sulla vena realizzativa di Osimhen, in rete in due occasioni nelle ultime tre partite con la Fiorentina, quotato tra i marcatori a 1,95. Invece Vincenzo Italiano mette in campo la classe e il talento di Nico Gonzalez. Già sei gol in questo inizio di stagione (3 in campionato e 3 in Europa), che riesce a sopperire al deludente rendimento di Beltran e Nzola. Spicca il 4,20 con cui viene quotata un suo gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI.

LEGGI ANCHE Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati