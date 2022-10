Napoli, Per il torneo Atp son gia’ Polemiche!

l torneo di tennis Atp 250 di Napoli è stato oggetto di tante critiche. Il tennis colombiano Barrientos, sui social, ha pubblicato un thread che fa a pezzi l’organizzazione, denuncia la totale mancanza di rispetto nei confronti dei tennisti e chiede all’Atp Tour di intervenire duramente nei confronti degli organizzatori. Nicolas Barrientos ha giocato in doppio a Pozzuoli col messicano Miguel Angel Reyes-Varela. Il giocatore ha pubblicato video con cui ha documentato di essere stato “sfrattato” dalla camera d’albergo in cui alloggiava con la moglie. Un computer portatile, come riportato da livetennis.it, e altri oggetti di proprietà del giocatore sono stati ritrovati dallo stesso nell’atrio della struttura.

“Come può succedere in un ATP 250? Non mi era mai capitato nemmeno a livello Challenger, mentre al mio compagno di doppio una cosa simile era già accaduta in un Challenger organizzato dalla stessa azienda che si occupa di questo ATP 250. Arrivo nella hall dell’albergo dopo aver giocato la mia partita alle 17 e trovo tutti i miei effetti personali e quelli di mia moglie nella hall, mal imballati, varie cose distese sul pavimento. Controllo la mia casella di posta elettronica e trovo una e-mail che è arrivata alle 4 del pomeriggio mentre stavo giocando, mi avvisava che avrei dovuto cambiare di nuovo hotel. Me l’avevano già cambiato una volta il giorno dopo il mio arrivo, al secondo giorno di torneo. Penso di non dover nemmeno ricordare quello che è successo con i campi e il fatto che le partite di qualificazione e di primo turno del doppio si siano giocate in un circolo distante 40 minuti dal club ufficiale. Non parliamo dei trasporti: ci sono pochissime macchine ed è possibile immaginare quanto sia difficile riuscire a spostarsi da un posto all’altro. Penso che nei tornei ci siano problemi che si risolvono lungo il percorso, ma nulla di tutto questo è casuale: la scarsa organizzazione e programmazione di questo torneo ha reso impossibile affrontare i problemi che si presentano ogni giorno. Spero che l’ATP adotti misure per evitare che i giocatori debbano affrontare queste situazioni, soprattutto quando lo stesso problema si ripete nei tornei organizzati dalla stessa società”, la denuncia di Barrientos.

