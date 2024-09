Napoli-Palermo: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Torna la Coppa Italia al “Maradona”. Dopo aver superato il Modena in piena estate, il Napoli affronta il Palermo per i Sedicesimi. Una gara dal doppio valore: emotivo e tecnico-tattico. Bisogna confermare quanto di buono fatto vedere contro la Juve, in ottica campionato. Ma anche regalarsi la Lazio agli Ottavi, in una competizione che la squadra partenopea vuole assolutamente onorare.

Qui Napoli

Come ampiamente previsto alla vigilia, Antonio Conte approfitta della gara di stasera per concedere le luci della ribalta a chi finora ha giocato meno. Ampio turnover, dunque, con una formazione ampiamente rivoluzionata in alcuni uomini. Nonché, nel sistema di gioco. Confermato il ritorno alla difesa a quattro, però con una parziale modifica rispetto al modulo visto nella trasferta di Torino. Ci sarà infatti il doppio metodista davanti alla linea (Lobotka–Gilmour). Scontato l’utilizzo di Caprile tra i pali, considerando l’infortunio che terrà ai box Meret per qualche settimana, i laterali saranno Mazzocchi e Spinazzola, a sostegno di una indedita coppia centrale: Rafa Marin e Juan Jesus. A comporre il terzetto di offensive player che si muoveranno liberamente a supporto dell’unica punta centrale (Simeone), Neres a destro, con Ngonge probabilmente preferito a Folorunsho, sul versante opposto. Raspadori a cucire il gioco.

Qui Palermo

Ampio ricorso alle cd. “seconde linee” pure per Dionisi. Che dovrebbe mandare in campo a protezione dell’ex Sirigu, una difesa composta da Nikolau e Ceccaroni centrali, con Buttaro e Pierozzi terzini. In medina Segre, Ranocchia e Saric. Attacco che poggerà sulle spalle di Le Douaron, Henry (ma occhio al ballottagio con Brunori) e Di Mariano.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. Allenatore: Conte.

Napoli (4-3-3): Sirigu; Pierozzi, Baniya, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Henry, Di Mariano. Allenatore: Dionisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: