Napoli, Osimhen vince la “battaglia” dell’Olimpico”

Vince il Napoli e resta sempre più solo in vetta alla classifica, con il solo Milan nella scia (a -3). Ma vince soprattutto Osimhen, che a dieci minuti dalla fine trova il jolly giusto, sull’unico errore di un super Smalling. E la differenza tra Roma e Napoli la fanno proprio i centravanti: Abraham il pallone giusto lo spreca all’inizio come un bimbo alle prime partitelle, Osimhen lo mette alle spalle di Rui Patricio con forza e coordinazione.

Il calcio a volte è semplice e quando non riesci a sbloccare le partite ti serve la giocata di un singolo. E allora in una serata in cui Kvaratskheila non brilla come al solito, Spalletti viene premiato nelle scelte (con Osimhen decisivo) e nei cambi (a dargli la palla giusta è Politano, appena entrato).

A dieci minuti dalla fine il nigeriano si rifa’ dell’errore precedente, sfruttando l’unico della partita di Smalling e bruciando Rui Patricio sul palo opposto (che non accenna neanche la parata).

Victor corre sotto lo spicchio dell’ Olimpico dove vi erano assiepati i pochi, quanto rumorosi tifosi partenopei, per abbracciarli tutti simbolicamente, per poi accasciarsi a terra come svenuto, come se tutta la tensione si fosse dissipata in quel gol, che molti dicono alla Van Basten, io preferisco dire alla Osimhen, forse non sara’ cosi per forma e clamore, ma e certamente un gol da raccontare e riguardare, ancora per tante altre ore! Complimenti Victor

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati