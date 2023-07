Napoli-Osimhen, prove tecniche di rinnovo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta notizie sul futuro di Victor Osimhen e sulla trattativa in corso con il Napoli per il rinnovo del suo contratto, che scade nel 2025. Il presidente De Laurentiis ha stabilito un prezzo minimo di 180 milioni di euro per cedere il capocannoniere della Serie A. Al momento, Osimhen guadagna 4,5 milioni all’anno e il Napoli sta cercando di rinnovare il contratto aumentando lo stipendio a 6 milioni netti annui.

Osimhen, la clausola alla base del rinnovo di contratto

Osimhen, secondo quanto riportato dalla rosea, chiede però che nel contratto venga inclusa anche una clausola rescissoria per agevolare una possibile futura separazione. Nel frattempo, i club europei che hanno compiuto progressi più concreti verso di lui sono il Bayern Monaco e il Liverpool, nonostante non abbiano ancora concluso l’affare definitivamente. Si legge inoltre che a breve De Laurentiis e l’agente dell’attaccante terranno un nuovo incontro per fare il punto della situazione.

