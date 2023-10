Napoli, Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa: si cercano nomi sul mercato

Gennaio è vicino e potrebbe essere un mese chiave per il Napoli che sarà chiamato a un doppio esame, in campo e fuori. Dal punto di vista tecnico-tattico, infatti, mancheranno due elementi fondamentali come Anguissa ed Osimhen, che saranno impegnati in Coppa d’Africa e di conseguenza – proprio a centrocampo dove uscirà Demme – si verrà a creare un “buco” da coprire necessariamente con un innesto. Dunque, paradossalmente il Napoli che ha giocato contro il Milan potrebbe rappresentare un “seme” per la squadra che verrà.

Ecco perché sono allo studio di Meluso, Micheli e Mantovani profili di mediani “puri” come, ad esempio, Albert Grønbæk Erlykke del Bodo Glimt, centrocampista danese classe 2001 che potrebbe dare una grossa mano a Rudi Garcia per il centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile dell’Aarhus, ha debuttato in prima squadra il 7 giugno 2020 in occasione dell’incontro di Superligaen vinto 3-2 contro l’Aalborg.

