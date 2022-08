Napoli, Ora tocca alle uscite…

Il calciomercato del Napoli potrebbe non concludersi qui: vale per la trattativa in corso con il Paris Saint-Germain per Keylor Navas, ma non solo. Anche Fabian Ruiz, infatti, potrebbe cambiare casacca e sembrerebbe destinato a vestire proprio la maglia della formazione di Ligue 1. A quella del centrocampista spagnolo, inoltre, potrebbero aggiungersi altre quattro cessioni “last minute”, da concludere nei giorni che chiuderanno di fatto questa sessione di trasferimenti estiva.

Chi sono, però, gli indiziati a partire? Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non mancherebbero estimatori per “Diego Demme, i giovani Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano (in prestito) e, soprattutto, Adam Ounas“.

L’algerino, tuttavia, è in scadenza e questo aspetto complica tutto: “Non ha rinnovato, in caso di prestito – a titolo definitivo pochi hanno mostrato interesse a investire su di lui – dovrebbe prima prolungare con De Laurentiis. Qualche richiesta è arrivata anche dall’Italia”.

