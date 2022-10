Napoli, Ora basta, Devi reagire e vincere!

Dopo la bella vittoria del Napoli a Cremona, in una gara certamente non eccelsa, ma concreta e meritata, viene fuori, per quanto ne concerne i commenti post gara, quanto davvero lo stivale, al di fuori delle chiazze azzurre, sia contrariato da questo dominio , tra Italia ed Europa, della squadra di Spalletti.



Si nota come, e credo sia palese, si parli di piu’ della caduta degli Dei (Inter e Juve), oppure del Milan, che come il Napoli, vince al 92’ ad Empoli soffrendo maledettamente, ma addirittura Santificato dal Fatto Quotidiano, di Marco Travaglio, che definisce la squadra di Pioli “la squadra più squadra che ci si sia in Italia”, senza dimenticare l’allenatore Alvini, Cremonese, che a fine gara sembrava avesse meritato di vincere…dopo un risultato di 4 a 1 per gli azzurri!

E chiaro che ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, e nel calcio molte volte, ci si sbaglia, ma quando si mette in discussione anche il valore del campionato, esaltando in modo esponenziale Atalanta e Udinese, rispetto a chi primeggia in Italia ed in Champions tutt’ora, c’e’ da porsi un quesito…Perche’ Napoli e così bistrattata da tutta la critica?

Napoli, Questo il parere dell’esperto

Ci sono domande alle quali e difficile rispondere, bilanciando emozione e professionismo, nel caso specifico, facendo un esempio su tale situazione, un noto commentatore ed editorialista sportivo ha rilasciato una dichiarazione che mi ha lasciato basito, perché ‘ non trovo’ un nesso logico in cio’ che dice, queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli e in testa, perche’ il livello del campionato italiano si e abbassato di molto. Il pubblico si esalta, perche’ hanno soltanto questo”…Sinceramente commento puerile, offensivo e fazioso, che fa anche capire lo stato del giornalismo, se ce n’è rimasto, attualmente in circolazione.

Qui nessuno vuole esaltare al massimo gli azzurri, siamo ancora ad Ottobre, ed il torneo terminera’ a Giugno!, pero’ considerare Udinese ed Atalanta, che per carita’ ottimo inizio ma non credo avra’ futuro, rispetto a risultati di continuita’ degli azzurri, tra campionato e Champions, lascia davvero tanto amaro in bocca, se solo si pensa che in molti vengono a Napoli a fare trasmissioni e ne parlano bene, poi altrove se ne dimenticano!

Ora e chiaro che tutti aspettano la cosiddetta “Caduta” della squadra di Spalletti, che sicuramente in un percorso cosi lungo, giocando ogni tre giorni, potrebbe accadere, e sars’ prorpio allora che dovranno venir fuori tifosi ed addetti ai lavori partenopei, mostrando che il vero “Travaglio” lo stanno vivendo loro, con la loro ignoranza e carenza di educazione civica e morale, nei confronti di un popolo, che ha avuto sempre un solo torto, di trasformare un idiota in un Re! E questo capita con il 99% dei commentatori sportivi e non solo!

Chi scrive e vi notizia pero’, e stufo di questi pseudo-psichiatri del calcio, che vengono qui solo perche’ devono ritirare monete che frusciano rispetto a quelle che tintinnano! E ci aspetta anche che noi giornalisti napoletani, finalmente, ci si svegli un’ po’ da questo sistema unilaterale calcistico, e non solo, che ci vuole sottomessi al potere del settentrione.

Sinceramente dico basta a questi personaggi, ed evidenzio, come lo stesso Gianni Improta ha sottolineato in una trasmissione locale, che il Napoli puo’ vincere il titolo, ha tutte le carte in regola per farlo, e soprattutto primeggia in Europa, dove finora ha dimostrato di starci benissimo! Conquistando e meritando sul campo la palma di Prima delle Italiane in Champions!

Concludo con un pensiero, e credo che i Palumbo, Prestisimone, Pacileo e tanti altri , da lassu’ saranno d’ accordo, ed e’ questo: ““Napoli adagiata sul golfo è stupenda, ci si chiede se anche questa bellezza non faccia parte della maledizione della città, non faccia parte del prezzo spaventoso che paga per esistere.“. Adesso capirete qual’e’ la vera fortuna di essere Napoletano!

