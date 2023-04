Specialmente in questa fase della stagione il Napoli denota una certa stanchezza, che ripercuote i suoi effetti sulla intensità con cui esprime solitamente il suo classico calcio qualitativo. Uno scenario che potrebbe stimolare Spalletti ad esplorare anche vie alternative, senza necessariamente tentare di incunearsi tra le linee difensive avversarie, sorvolandone la densità nel mezzo.

Non appare, dunque, campata in aria l’idea di sorprendere la Juventus con una interessante manovra basata sul cambio gioco, favorita dagli inserimenti da dietro che, di fatto, costringerebbero i “braccetti” di Allegri ad abbassarsi, schiacciandosi verso la propria area di rigore.

Per questa ragione, domenica sera, invece di penetrare il blocco difensivo dei bianconeri, schierati probabilmente con un ermetico 3-5-2, attraverso il classico possesso, sarà importante che gli azzurri preparino adeguatamente l’azione offensiva. Magari sviluppando un possesso avvolgente, con l’evidente intenzione di far perdere il bilanciamento difensivo alla Vecchia Signora.

Sarà fondamentale, affinché il ribaltamento del fronte si dimostri veramente efficace, una razionale occupazione degli spazi, esternamente e internamente. Quindi, puntare forte sulla spinta propulsiva dei terzini.

Insistere, senza snaturarsi

Ovviamente, ad agevolare gli inserimenti di Olivera e Di Lorenzo ci sarà bisogno che i compagni leggano precisamente il contesto tattico, per manipolare la retroguardia della Juve. Obbligando i bianconeri a scegliere se stringere centralmente, compattandosi, così da sottrarre la profondità a Osimhen. Ed al contempo, marcare le mezzali partenopee negli interspazi. Oppure, accorciare sugli esterni offensivi, in modo da garantirsi la copertura contro gli uno contro uno di Lozano e Kvaratskhelia.

L’obiettivo di Spalletti rimane quello di non snaturare assolutamente la sua squadra, insistendo sui princìpi che l’hanno portata in vetta alla classifica. Pur non trascurando l’affievolimento della condizione fisica, tale da suggerire massima attenzione nei particolari, l’allenatore di Certaldo è consapevole che le fortune del Napoli devono comunque passare dalla qualità nelle giocate. E nella velocità con cui si aggrediscono gli spazi.

Due situazioni che presuppongono brillantezza; in mancanza della quale si può tentare di sopperire con il giusto timing nei movimenti combinati e negli smarcamenti. Tutte cose che gli uomini in maglia azzurra sanno fare molto bene.

Insomma, al netto di un certo appannamento generale, il tecnico toscano intende mantenere lo stile proattivo, capace di rispecchiare le caratteristiche dei suoi giocatori. Quell’impronta riconoscibile ovunque, che ha permesso al Napoli di anestetizzare per lungo tempo la Serie A.

