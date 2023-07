Napoli, operazione centrocampo: occhi puntati su Ricci e Amrabat 

Monitorare costantemente il mercato per tentare poi di comprare meglio. Questa sembra essere la formula con cui il Napoli si sta approcciando a questa prima fase delle trattative. Una strategia che vale un pò per tutti i ruoli. Specialmente in riferimento alla zona nevralgica del gioco, ovvero il centrocampo.

Dopo un attento casting, nei piani della società partenopea da qualche settimana resisteva l’intenzione di concentrare ogni sforzo su Lucas Tousart. Inizialmente, sembrava addirittura che il destino del “tuttocampista” francese, già in passato agli ordini del nuovo tecnico azzurro quando lavorava al Lione, potesse incrociarsi con quello di Diego Demme. I due, sostanzialmente, avrebbero dovuto scambiarsi le maglie: Tousart all’ombra del Vesuvio e Demme all’Hertha Berlino, fresco di retrocessione in Zweite Bundesliga.

Operazione andata a monte perchè i “cugini” dell’Union Berlino, che al termine dell’ultima Bundesliga, hanno conquistato la qualificazione alla Champions League, dove saranno inseriti nell’urna della quarta fascia, hanno rotto gli indugi e formulato un’offerta maggiormente convincente. Forse anche in considerazione della eccessiva richiesta fatta dal Napoli per cedere Demme: ben 6 milioni di euro.

Insomma, ormai impraticabile la pista Tousart, il Napoli pensa di virare le attenzioni su un paio di referenze gradite al suo allenatore. Innanzitutto, Sofyan Amrabat.

Il centrocampista marocchino potrebbe lasciare la Fiorentina. Piace pure al Liverpool, che sta perdendo due colonne del calibro di Henderson e Fabinho, pronte a lasciarsi lusingare dai petrodollari sauditi. Qualora accettassero di andare in Arabia, Amrabat diventa uno dei nomi caldi per colmare il vuoto nella mediana dei Reds. Del resto, non è un caso se Arthur viene accostato alla Viola. Si ragiona su un prestito del centrocampista della Juventus, attualmente ai margini del progetto di ricostruzione bianconera.

Discorso a parte merita Samuele Ricci. Il metodista del Torino è al centro dei pensieri della Lazio, che ha offerto ai granata 15 milioni di euro, aggiungendo altri 5 di bonus. Ma per Cairo non sono sufficienti. Il presidente pretende non meno di 25 milioni. Il Napoli segue interessato gli eventuali sviluppi della vicenda.

