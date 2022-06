Ansia Napoli: Olivera infortunato durante Uruguai-Panama, uscito dal campo in lacrime

Sono ore di ansia per il Napoli, infatti, Mathias Olivera, il terzino mancino acquistato dal club di De Laurentiis, durante la gara Uruguai-Panama, dopo appena 37′ min di gioco, e’ uscito dal campo tra le lacrime. La prima diagnosi parla di luna distorsione al ginocchio, ma si sara’ piu’ chiari nelle prossime ore

La dinamica dell’ incidente

Si chiama, Ronaldo Cordoba, colui che ha colpito il neo -terzino azzurro, mettendo ora , ansia nel cuore dei tifosi azzurri e dello stesso Napoli. In pratica, il giocatore Panamense, colpisce Olivera al ginocchio sinitro, in un contrasro di gioco, lui cerca di continuare, ma dopo il tocco di un pallone, crolla a terra dolorante ed in lacrime, chiaro il suo dover abbandonare il campo, ed essere sostituito dal suo compagno, Matias Vina. Sono attese novità nelle prossime ore per capire la reale entità dell’infortunio, le prime diagnosi parlano di una distorsione al ginocchio.

