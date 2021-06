Napoli: occhio alla Lazio, che ti frega Basic!

I sogni son desideri chiusi in fondo al cuore. Specialmente se alimentano le aspettative di calciomercato. Lo sanno bene a Napoli. Pare che la squadra partenopea stia lavorando già da un pò sotto traccia per portare all’ombra del Vesuvio Basic del Bordeaux.

Eppure certe volte, i sogni possono trasformarsi nel volgere di pochissimo, in incubi terrificanti. In effetti, nonostante il weekend sia destinato a spiagge soleggiate ed Europei ad eliminazione diretta, sembra che nelle ultime ore la Lazio abbia affondato pesantemente sul croato, in forza ai Girondins.

Il fatto è che Basic si intreccia con Torreira. Il centrocampista vuole lasciare l’Arsenal e tornare in Italia. Il suo agente lo sta sistematicamente proponendo ai biancazzurri della Capitale. Che, invece, preferirebbero proprio Basic.

A proposito di mercato: approfondisci la vicenda legata al rinnovo di Insigne

Segui anche tutto il calcio internazionale su www.persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati