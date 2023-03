Napoli occhio alla Dea e la “trappola” Gasp!

Smaltita la sconfitta interna con la Lazio, è giunto il momento per il Napoli di affrontare l’Atalanta di Gasperini. La partita con la Dea andrà in scena al Maradona, sarà complicato superare i nerazzurri dell’Atalanta. Si tratta di una “squadra di valori e di idee“, la trappola Gasp è più pericolosa che mai, come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.



Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano sportivo:

“E allora, ecco la trappola. Un’altra, certo: in città sono già spuntate le bandiere e le sciarpe con il numero 3 stampato nello scudetto e c’è anche chi s’è fatto un tatuaggio celebrativo a scatola chiusa – sulla fiducia. Ma come ha detto l’allenatore del gruppo che sta dominando il campionato dall’inizio della stagione al di là della frenata con la Lazio. Nessuno alzerà le mani dal volante fino alla fine. E sbaglia di grosso chi pensa alla frase di circostanza: è chiaro a tutti che il Napoli abbia costruito un grattacielo, anche al signor Luciano e ai giocatori, ma l’ultimo piano è un cantiere aperto e certe storie vanno scritte sul campo. Superando gli avversari ed eludendo le famose trappole: tipo l’Atalanta. Squadra di valori e di idee; squadra con il marchio registrato di Gasperini sulla pelle che corre, verticalizza, domina l’aria, ti gioca addosso, corre e nelle giornate giuste fa il flipper. Un problema“.

