Napoli, occhio al cartellino: Rrahmani e Rui diffidati in campionato

Tra poche ore gli azzurri disputeranno l’ultima partita della fase a gironi di questa edizione dell’Europa League. Come sottolineato da Spalletti, la gara è da dentro o fuori, ma a disposizione ci saranno soltanto 14 calciatori, pertanto non potrà neanche provar a far tirare il fiato a chi ha giocato di più nell’ultimo periodo.



Nonostante l’importanza dell’impegno che attende i partenopei, c’è da pensare anche al campionato, dove il Napoli ha racimolato 5 punti nelle ultime 5 partite a causa dell’emergenza infortuni che si è venuta a create. Il prossimo avversario è l’Empoli, poi ci sarà il Milan. In vista del big match di San Siro vanno fatti dei calcoli, perché ci sono due calciatori diffidati: parliamo di Mario Rui ed Amir Rrahmani.



In caso di ammonizione contro i toscani, per i due scatterebbe automaticamente un turno di squalifica, da scontare nella notte di Milano.



Le possibili alternative

Laddove accadesse quanto scritto in precedenza, per mister Spalletti si verrebbe a creare un grattacapo non da poco. Infatti, nel peggiore dei casi si affronterebbe il Milan con un Manolas non al top della forma e Ghoulam o Zanoli (Covid permettendo) a sinistra. Non sarebbe da escludere neanche un posizionamento al centro della difesa per Di Lorenzo con Malcuit a destra e Juan Jesus a sinistra.

