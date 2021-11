Napoli, occhio al cartellino: Mario Rui è diffidato

Dopo la sonora vittoria al Maradona contro la Lazio, il Napoli è chiamato a vincere in casa del Sassuolo. Tra infortuni e positività al Covid-19, gli azzurri non sono di certo la squadra più fortunata del campionato. Infatti, calciatori del calibro di Anguissa ed Osimhen saranno indisponibili per diverse gare. La situazione, però, potrebbe complicarsi ancor di più, perché l’unico diffidato a scendere in campo contro il Sassuolo sarà Mario Rui, il quale in caso di cartellino giallo salterebbe il prossimo impegno casalingo con l’Atalanta in programma sabato sera alle ore 20:45.

Rischio pesante

Sembra surreale, ma una possibile assenza del terzino portoghese peserebbe non poco sull’impostazione tattica della gara da parte degli uomini di Luciano Spalletti. Infatti, l’ex Empoli e Roma è diventato uno degli imprescindibili per lo scacchiere del tecnico di Certaldo, essendo la sua posizione quella di mezz’ala in fase di manovra. La ‘cura Spalletti’ su di lui sta dando frutti al dir poco miracolosi.

Eventuali alternative

Qualora Alessandro Zanoli risultasse negativo al Covid-19 potrebbe essere una soluzione, ma è poco probabile che il tecnico partenopeo faccia esordire dal primo minuto il giovane talento contro una squadra come l’Atalanta. La cosa più probabile sarebbe quella di vedere Juan Jesus sulla corsia sinistra, perdendo tanto in fase di spinta.

Leggi anche i precedenti tra Sassuolo e Napoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati