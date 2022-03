Napoli: occhio al cartellino, 5 big tra i diffidati

Domani alle ore 15:00 andrà in scena il match tra Verona e Napoli allo Stadio Bentegodi. Gli azzurri arrivano alla gara da terzi in classifica e con l’obbligo di tornare all’ombra del Vesuvio con i tre punti in cassaforte.

Non si deve fare l’errore di scendere in campo con la paura dell’avversario, ma con consapevolezza di dover affrontare tutte le squadre prima o poi, anche quelle più ostiche.

Un occhio in prospettiva, però, lo si deve dare sempre, perché dando uno sguardo alla lista dei diffidati, tra le fila del Napoli ce ne sono ben 5: Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Diego Demme e Zambo Anguissa.

Questi, in caso di ammonizione durante il match di domani salterebbero per squalifica la partita di campionato casalinga contro l’Udinese della settimana prossima.

Scelta che potrebbe anche ’convenire’ a Luciano Spalletti dato che il calendario ci mostra la gara a Bergamo contro l’Atalanta dopo quella con i friulani al Maradona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati