Napoli, occhio al Bologna che è una gara trappola

La settimana del Napoli è di quelle tipo: triplo impegno, domenica, giovedì, domenica. Stavolta non c’è la partita di Europa League, sarà tutto campionato. Dopo il pari di Roma, bisogna subito riprendere quota, visto che il Milan ha già preso i suoi tre punti, pur non brillando contro il Torino.

Al Maradona arriva il Bologna di Mihajlovic, che grazie alla vittoria rotonda con la Lazio e la bella prova contro il Milan, frenato solo dalle espulsioni, ha ridato fiducia a tutto l’ambiente felsineo. Quella di domani è la classica gara trappola, come lo sarà anche la trasferta di Salerno, in cui hai tutto da perdere e se vinci hai fatto il tuo.

È anche il momento di programmare delle rotazioni, in quanto da quello che si è evidenziato dall’ultimo turno, c’è proprio un appannamento di quasi tutte le squadre più impegnate in questo periodo. Ci sono elementi nel Napoli a cui bisogna dare il giusto spazio per far rifiatare chi non ha mai saltato un turno fino ad ora.

Formazioni fatte (o quasi…)

In fase iniziale due le novità di Spalletti: Lozano e Demme. Anche Zielinsky dovrebbe riposare, al suo posto ballottaggio tra Mertens ed Elmas. In questo caso cambierebbe anche il sistema di gioco: 4-3-3 col macedone, 4-2-3-1 con il belga.

Ancora indisponibili Malcuit e Manolas, per il resto confermata la difesa dell’Olimpico. Con ancora Ospina tra i pali.

Campanello d’allarme in casa rossoblù. Arnautovic non sta benissimo, così Orsolini che potrebbe partire dall’inizio al fianco di Barrow. Assenti anche Bonifazi, Viola, Kingsley. Oltre agli squalificati Soriano e Soumaoro. Prima convocazione per il classe 2003 Pyyhtia, centrocampista finlandese, integrato dalla Primavera.

Questo dunque il Bologna in campo, con Skorupski tra i pali, difesa a tre con De Silvestri, Medel, Theate, a centrocampo Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey e Vignato o Orsolini dietro l’unica punta Barrow.

Una squadra, dunque, più che mai abbottonata pronta a lanciare il gambiano che negli strappi ricorda l’attaccante nigeriano della squadra partenopeo, Osimhen.

In panchina non c’è Spalletti

In panchina per il Napoli ci sarà Domenichini, vista la squalifica di Spalletti. Elemento importante per aumentare ancora di più la concentrazione nel momento in cui mancherà la solita guida toscana.

Parole di elogio nella conferenza di vigilia per Capitan Insigne da parte di Big Luciano e la conferma di un Napoli ancora più stimolato dalla vittoria del Milan di martedì. Un altro segnale di un evidente cambio di mentalità rispetto al passato, laddove ricordiamo un Sarri piuttosto lamentoso quando la sua squadra giocava spesso dopo le dirette rivali.

Il Napoli, come sottolineato dal tecnico, non deve pensare alle altre, ma solo a migliorare se stesso, senza sottovalutare nessun confronto. D’altronde la posta in palio è sempre la stessa di Roma o di qualsiasi altro scontro diretto.

A tal proposito sarebbe fondamentale fare bottino pieno in queste due partite ravvicinate, per poter approfittare dei prossimi sconti diretti fra le altre del “condominio“.

