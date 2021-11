Napoli, occhio a Immobile che va a caccia di record

Testa al Napoli, concentrazione massima sul campionato. Dopo la vittoria per 3-0 a Mosca con la Lokomotiv, la Lazio è sicura di proseguire la sua avventura in Europa League oltre la fase a gironi. Adesso che il futuro europeo è delineato, ed in attesa di affrontare il Galatasaray, per conquistare l’accesso agli Ottavi, la squadra biancoceleste può pensare con maggiore tranquillità alla trasferta all’ombra del Vesuvio.

Specialmente considerando lo stato di forma che sta attraversando Ciro Immobile. Non si è ancora spenta l’eco per il primato di reti totalizzate nella storia Lazio, con tanto di premiazione all’Olimpico prima del match contro la Juve, che il centravanti ha già messo nel mirino un altro record: quello di miglior cannoniere laziale di tutti i tempi nelle Coppe europee.

La doppietta realizzata contro i russi, infatti, l’ha portato a quota 19. Ad una sola distanza dal suo ex allenatore, Simone Inzaghi, che ne ha realizzate 20.

Immobile, dunque, dopo aver tolto a Silvio Piola (159 gol con la Lazio negli anni ’30) il record delle reti totali, durato per quasi 80 anni, adesso è a quota 163, sempre più solo in vetta alla classifica dei goleador all time del club capitolino.

E se domenica scorsa, al cospetto della Vecchia Signora, s’è dovuto accomodare ai box per l’infortunio al polpaccio, venendo pure raggiunto da Vlahovic in testa alla classifica marcatori di Serie A, ora è tempo di ripartire.

Il match che attende la Lazio però non è semplice. Deve fare visita al Napoli capolista, voglioso di riscattare il doppio passo falso tra campionato ed Europa League.

