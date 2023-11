Napoli, occhi puntati su Farioli per il dopo Garcia

L’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli non ha fatto esplodere l’amore coi tifosi e le prestazioni sul campo non stanno soddisfacendo. Durante l’ultima sosta nazionale poi si è proprio aperto un caso sul possibile esonero dell’allenatore francese, con il nome di Antonio Conte a riecheggiare a Castel Volturno.

A tal proposito il Napoli starebbe seguendo il tecnico Francesco Farioli: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, l’allenatore toscano è ora sulla panchina del Nizza e in 11 partite non ha mai perso. 7 vittorie e 4 pareggi, con 25 punti totalizzati finora. Con un passato al Benevento e al Sassuolo a lavorare con De Zerbi, poi la Turchia ad allenare l’Alanyaspor e il Fatih Karagumruk. Farioli ha un contratto con la squadra fino al 2025 e la dirigenza azzurra lo starebbe seguendo per provare a portarlo a Napoli.

