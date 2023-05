Napoli, nuovo direttore sportivo in vista: il nome del possibile sostituto di Cristiano Giuntoli

Il Napoli oggi potrebbe vincere il suo terzo scudetto della sua storia se riuscirà a realizzare almeno 1 punto contro l’Udinese. Dopo il pari contro la Salernitana nello scorso turno, gli uomini di Spalletti non possono più sbagliare e di conseguenza questa sera ci sarà maggiore attenzione ai dettagli. Una cavalcata importante questa degli partenopei che hanno cancellato i dubbi della scorsa estate e fatto sorridere i tifosi del Sud Italia (e non solo). Ma oltre al calcio giocato il club di De Laurentiis sta pensando al futuro. Il mercato sarà pilastro per la prossima annata così come quello della dirigenza.

Da qualche settimana ci sono dei forti rumors sul possibile addio di Cristiano Giuntoli (direzione Juve?) a fine stagione e per evitare di rimanere col classico cerino in mano, la dirigenza del Napoli sta sondando il terreno per Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell’Empoli. Da qualche anno il dirigente ha scovato talenti importanti per la squadra toscana e fatto lievitare il volume della rosa. Giocatori come Parisi, Vicario, Baldanzi, Marin sono stati valorizzati al massimo in questa stagione e potrebbero essere oggetti di desideri da parte di alcuni club. Per questo motivo, se Giuntoli dovesse andare via da Napoli, il nome più idoneo per ricoprire la carica di Direttore Sportivo, è quello di Pietro Accardi.

Seguiteci su Instagram!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati