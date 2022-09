Napoli, Nuovo arrivo, Ecco Noah Zula

Il Napoli ha definito l’arrivo di Noah Zula. Si tratta di un centrocampista classe 2005 che andrà a rinforzare il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi. Nato in Germania a Duderstadt il 21 giugno del 2005, è stato prelevato dal club azzurro a parametro zero.

Napoli, Noah Zula, Ecco di chi parliamo…

Noah Zula, infatti, si era svincolato dallo Schalke 04 nel corso dell’estate appena trascorsa. Il centrocampista fu preso dal club di Gelsenkirchen dal RSV Gottin.05 Yth nel 2018 per poi giocare nell’Under 16 e nell’Under 17.

Noah Zula con l’Under 17 dello Schalke 04 è riuscito a disputare ben diciassette presenze, per un totale di 420 minuti, riuscendo a fornire anche un assist vincente.

Il giovane tedesco è un centrocampista centrale difensivo e con le sue caratteristiche potrebbe dare una grossa mano alla difesa di Frustalupi, la quale è in palese difficoltà. La squadra azzurra deve cercare di risollevarsi dopo un pessimo avvio in campionato e in Youth League.

