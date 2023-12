Napoli: nulla peggio del Silenzio

Nulla peggio del Silenzio, dell’assenza.

Nulla peggio che restare fuori dal naufragio.

Il leader di spessore, in casi tanto evidenti, esce in piazza, chiede il tempo di spiegare ed argomenta.

De Laurentiis non sente Napoli. Non sente di spiegare.

Il Napoli è cosa sua, Napoli conta “poco”.

In tal modo il presidente aggrava violentemente il suo errore. Conosciamo il modus operandi.

Silenzio vuoto nella sconfitta, toni accesi e festosi nella vittoria.

La facilità dei facili.

Sia ben inteso e ribadito. Nessuna antipatia di sottofondo.

Critica. Puro esercizio di critica.

La critica non è costruttiva o distruttiva.

È Esercizio di un giudizio.

Quando ben piantato, costruito e saldato da dati, diventa seria.

Una preghiera da non credente.

Presidente, ancora una volta, parli ai tifosi.

Spieghi e chieda aiuto.

Pedagogista dello Sport

