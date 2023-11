Napoli, non solo Tudor: De Laurentiis incontra Mazzarri

Che Garcia non sarà più l’allenatore del Napoli è acclarato, ma vi sono ancora dei dubbi sul sostituto, con De Laurentiis che valuta sia Tudor che Mazzarri. Con il primo c’è già una base di accordo, con solo alcuni dettagli da limare. Si tratta di un contratto stagionale con opzione di rinnovo in base ai risultati a circa 2 milioni di euro. Il presidente tuttavia non sembra del tutto convinto della scelta e, secondo TMW, avrà un colloquio con Mazzarri, il quale accetterebbe di buon grado un ruolo di traghettatore a cifre addirittura inferiori di quelle richieste dal croato. Entrambi i tecnici sembrano orientati a dare il proprio benestare, facendo ricadere la scelta definitiva al numero uno azzurro.

