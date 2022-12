Napoli non solo Lobotka

Napoli riparte da Stanislav Lobotka, l’ufficialità per il rinnovo del contratto per lo slovacco è solo questione di ore. Il prolungamento andrà a scadenza al 2027, con opzione per l’anno successivo. Sono ben 90 pagine che il centrocampista partenopeo, ha dovuto siglare per coronare la sua parabola ascendente, che lo ha fatto diventare il perno del centrocampo di Spalletti. Il precedente accordo sarebbe scaduto nel 2025, ma l’interesse di alcuni club della Premier, hanno fatto accelerare i tempi, sulla chiusura della trattativa. Oltre al prolungamento della scadenza, anche adeguamento dell’ingaggio a 3,5 milioni di euro l’anno, rispetto ai 2 attuali.

Anche per Osimhen si inizia a lavorare per un possibile rinnovo, viste le attenzioni sul nigeriano, soprattutto da club inglesi. Si sta muovendo De Laurentiis in prima persona, che ha trovato disponibilità da parte dell’entourage dell’attaccante. Contratto in scadenza nel 2025, attualmente guadagna 4mln netti a stagione, l’asticella da questo punto di vista, dovrà inevitabilmente essere alzata, per accontentare lo staff di Victor. Consapevole delle difficoltà dell’operazione il Napoli, comunque non resterà a guardare ed ha già individuato in Beto, dell’Udinese, l’erede ideale della punta nigeriana. Sempre da Udine si continua a lavorare per Samardzic, più in ottica estiva, considerato come il sostituto di Zielinsky, sul quale pende una questione rinnovo, non di facile soluzione.

Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers è sempre un nome caldo, sul taccuino di Giuntoli. La rivelazione del mondiale del Marocco, ha rilasciato anche delle dichiarazioni, circa il suo futuro:

“È stato l’Angers a darmi la possibilità di giocare il mondiale, dimostrando le mie qualità. Se non giocassi titolare in League 1 , non avrei avuto questa possibilità. Per questo considero l’Angers un passo decisivo nella mia carriera. Ora ci sono molti club interessati a me, sono chiamato a fare una scelta. Potrei firmare ora e restare fino a fine stagione, oppure andare via subito. Sono sempre in contatto con il presidente, mi prendo un po’ di tempo per pensare, non ho un campionato favorito, né una destinazione ideale. Sceglierò il club che mi convince di più da un punto di vista sportivo”

Sul calciatore marocchino c’è il forte interessamento del Marsiglia, che sarebbe disposto a mettere sul piatto, una cifra tra i 20/25 milioni di euro, valutazione che verrebbe considerata eccessiva dalla società partenopea.

Un altro calciatore georgiano è sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli, Giorgi Kvernadze, 19 anni , di proprietà del FC Saburtalo II , attualmente in prestito al FC Telavi: un’ala molto fisica, con buona tecnica, che ha lo stesso procuratore di Kvaratskhelia. Accostamento facile, quindi con il Napoli, ma al momento è solo un calciatore sotto osservazione, nessun contatto avviato.

In attesa della ripresa del campionato, il Napoli si muove con risolutezza su vari fronti: tra cui altri due rinnovi da portare a casa, che portano i nomi di Di Lorenzo e Rrahmani.

